По-новогоднему оформленные билеты "Тройка" и "Единый" появились в кассах московского метро

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Билеты для проезда в московском транспорте в новогоднем оформлении появились в кассах столичного метрополитена, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В московском метро появились новогодние "Тройки". Самая вкусная наша серия - их имбирный дизайн, так и хочется попробовать! Ищите их в интернет-магазине, на стойках "Живое общение" и в наших сувенирных магазинах", - сообщается в публикации.

Также могут заинтересовать коллекционеров знаков оплаты проезда в общественном транспорте появившиеся с 28 декабря в кассах столичной подземки праздничные билеты "Единый", их тираж - 800 тыс. экземпляров. Новогодних "Троек" выпущено 10 тыс. штук.