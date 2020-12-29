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Новый год и Рождество - 2021

По-новогоднему оформленные билеты "Тройка" и "Единый" появились в кассах московского метро

Новогодних "Троек" выпущено 10 тыс. штук, тираж праздничных билетов "Единый" - 800 тыс. экземпляров

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Билеты для проезда в московском транспорте в новогоднем оформлении появились в кассах столичного метрополитена, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В московском метро появились новогодние "Тройки". Самая вкусная наша серия - их имбирный дизайн, так и хочется попробовать! Ищите их в интернет-магазине, на стойках "Живое общение" и в наших сувенирных магазинах", - сообщается в публикации.

Также могут заинтересовать коллекционеров знаков оплаты проезда в общественном транспорте появившиеся с 28 декабря в кассах столичной подземки праздничные билеты "Единый", их тираж - 800 тыс. экземпляров. Новогодних "Троек" выпущено 10 тыс. штук.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2021
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