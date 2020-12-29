Троллейбусный музейный маршрут "Т" в Москве сделают экскурсионным

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Троллейбусный музейный маршрут "Т", который в сентябре запустил Музей транспорта Москвы, в 2021 году сделают экскурсионным, сообщила во вторник ТАСС директор музея Оксана Бондаренко.

В Москве с 4 сентября действует единственный троллейбусный маршрут, на остальных были запущены электробусы и автобусы. Кольцевой музейный маршрут "Т" работает ежедневно с 08:30 до 20:00, троллейбус подходит каждые 10-20 минут. Он начинается и завершается у метро "Комсомольская". Оплата проезда осуществляется по тарифам городского транспорта, на маршруте действуют карты "Тройка" и социальные карты.

"Музейный маршрут "Т" - это единственный линейный троллейбусный маршрут в городе и единственный в своем роде музейный спецпроект на колесах в мире. Маршрут с полной экосистемой стал таким же музейным объектом, как и раритетные троллейбусы из нашей коллекции. <...> В 2021 году мы планируем запустить офлайн экскурсионный маршрут", - сказала Бондаренко.

Она отметила, что троллейбус маршрута "Т" стал открытой музейной площадкой в движении, креативной зоной, посвященной виду транспорта, который прослужил городу 87 лет. "С 4 сентября по 10 декабря, а именно за 98 дней работы музейного маршрута Т", наш троллейбус выходил в рейс 196 раз. Общее число пассажиров за этот период составило 9 190 человек", - рассказала директор музея.

Новый экскурсионный формат работы маршрута будет включать и поездку в троллейбусе, и прогулку по интересным местам района, где он следует. Музей планирует продолжить сотрудничество с художниками, проведение онлайн-концертов, выпуск аудио- и видео-экскурсий и гидов, например, об истории троллейбусного транспорта в Москве.

"В Москве будет существовать только один музейный маршрут. Мы планируем активно развивать нашу музейную экскурсионную деятельность в следующем году, в том числе в онлайн-формате, с посещением объектов и интересных мест транспортной инфраструктуры, которые сами по себе являются уникальными архитектурно-техническими сооружениями", - добавила Бондаренко.

Площадки музея

Музей транспорта Москвы обладает двумя Pop-Up ("поп-ап", площадки с неожиданной локацией) пространствами, которые открыты для посещения горожан. "В отличие от других музеев, мы не закрыли площадки из-за мер по борьбе с эпидемией, так как они являются либо общественными пространствами, как Северный речной вокзал, либо территорией транспортной инфраструктуры. "Пока у нас нет собственной площадки, открытой для посетителей, поэтому мы можем сказать, что каждый посетитель Северного речного вокзала или пассажир маршрута "Т" - это наш посетитель. Посещаемость поп-ап пространств музея за неполный год работы превысила отметку в более 500 тыс. гостей", - рассказала Бондаренко.

Сейчас на речном вокзале работает сменная инсталляция "Мечта Москвича", открывшаяся 18 декабря. "Это тизер к нашему будущему большому одноименному проекту на ВДНХ, выставке об истории гиганта советского автопрома АЗЛК и автомобиля "Москвич". А в ближайшее время на Северном речном вокзале мы откроем сувенирный и книжный магазин: там будет представлена продукция от музея транспорта Москвы и наших партнеров", - пояснила директор музея.

Она добавила, что одним из самых важных событий для культурного учреждения стал перезапуск музея. Было сделано два важных приобретения в транспортную коллекцию. "Ее пополнили КИМ 1051 - единственный оригинальный сохранившийся советский автомобиль, выпускавшийся на московском автомобильном заводе имени коммунистического интернационала молодежи, прародитель автомобиля "Москвич" 1940 года. Их всего было несколько сотен. А также "Москвич "Буратино" 1954 года - уникальный образец с сохранившимся деревянным кузовом. Это, знаете, как Врубель или Рембрандт для музеев живописи", - отметила Бондаренко.

Директор музея попросила гостей площадок не забывать о мерах безопасности на фоне ситуации с коронавирусом: носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию и пользоваться санитайзерами.