В Москве продлили заявочную кампанию проекта "Наше дерево" до 15 января

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Заявочная кампания проекта "Наше дерево" в Москве продлили до 15 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Программа "Наше дерево" очень понравилась москвичам, поэтому принято решение со следующего года высаживать деревья дважды в год - весной и осенью. Период весенней кампании стартовал 1 июля", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

Оставить заявку горожане могут на портале mos.ru. Во время заполнения можно выбрать на интерактивной карте парк, участок и породу дерева для высадки.

"Те, кто хочет посадить дерево весной будущего года, смогут подать заявку не до 31 декабря, а до 15 января. В связи с этим меняется начало осенней кампании - подать заявку на посадку дерева осенью 2021 года можно будет не с 1 января, а с 16 января. Заявочная кампания продлится до 30 июня", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Иванова, интерес к проекту среди жителей динамично растет. Если в 2019 году было забронировано и высажено более 2 300 деревьев, то в 2020 году - пять тыс. А сейчас на 2021 год горожане забронировали около 4 500 саженцев.

Проект разработан Департаментом информационных технологий и Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.