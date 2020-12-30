Музей транспорта Москвы организует новогодний онлайн-концерт

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новогодний онлайн-концерт 31 декабря подготовит Музей транспорта Москвы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе учреждения.

"В концерте примут участие группы Zoloto, СБПЧ, Uma2rman, "Моя Мишель", "Сансара" и OQJAV. Выступление пройдет вечером 31 декабря в ретро-троллейбусе СВАРЗ-ТБЭС ВСВХ 1955 года выпуска", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что попутчиком музыкантов станет журналист и путешественник Алекс Дубас. Группы исполнят свои хиты и поделятся планами на 2021 год. Выступление можно будет посмотреть онлайн на YouTube-канале Музея транспорта в 19:00 по московскому времени.

"Новый год - это время чудес. И он должен оставаться таким, несмотря на любые внешние обстоятельства. Поэтому мы решили немного поэкспериментировать и нашим онлайн-концертом, задать москвичам волшебное настроение. Музыканты примерят на себя роль пассажиров ретро-троллейбуса, а наш кондуктор - самый настоящий городской волшебник, который в новогоднюю ночь будет удивлять и радовать жителей воображаемым праздничным маршрутом", - рассказала директор музея Оксана Бондаренко.

Музей транспорта Москвы обладает крупнейшим собранием раритетной пассажирской техники на всей территории бывшего СССР. В фондах музея находятся около 300 экземпляров различных марок легковых и грузовых автомобилей, такси, трамваев, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, а также легендарные полуторки и трехтонки, персональные машины советских руководителей, уникальные коллекции автомобилей АЗЛК и ГАЗ.