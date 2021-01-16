Станция МЦД "Кокошкино" заработает в этом году после реконструкции

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Работы по развитию Московских центральных диаметров продолжаются в Москве, в этом году после реконструкции заработает станция "Кокошкино". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы продолжаем работу по развитию МЦД опережающими темпами. Реконструкция станции "Кокошкино" - часть глобальной программы модернизации Киевского направления железной дороги, необходимого для запуска D4 "Киевско-Горьковский". Только в течение 2020 года на Киевском направлении было открыто четыре пригородных вокзала: новая станция "Санино" и реконструированные "Победа", "Мичуринец", "Крекшино". В этом году планируем завершить работу, помимо "Кокошкино", на еще шести станциях: реконструкцию станций "Внуково", "Мещерская", "Толстопальцево", "Матвеевская" и строительство "Минской" и "Аминьевской", - приводятся слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Он добавил, что таким образом уже к запуску нового диаметра к 2024 году пассажиры будут иметь новую инфраструктуру, отвечающую всем стандартам МЦД.

Добавляется, что на станции "Кокошкино" появятся две платформы с навесами от осадков, подземный терминал с лифтами и эскалаторами на платформы, безопасный переход через железнодорожные пути, которые разделяют поселение Кокошкино на две части, безбарьерная среда для маломобильных пассажиров, удобная навигация и электронные табло с графиком движения поездов.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что около 15 станций Московских центральных диаметров планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.