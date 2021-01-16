ЦОДД призвал водителей в Москве быть предельно осторожными на дороге в снегопад

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Жителей столицы просят пользоваться городским транспортом из-за снегопада и гололедицы на дорогах. Так коммунальные службы быстрее смогут расчистить дороги и устранить последствия снегопада, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Из-за снегопада в городе (пробки) 7 баллов. Просим водителей, по возможности, отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях и использовать городской транспорт", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.

"За дорожной обстановкой следит круглосуточно ситуационный центр ЦОДД. Безопасность на дорогах также обеспечивают 20 экипажей дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды", - сообщили в ЦОДД.

Кроме того, бригады служб эксплуатации центра следят за состоянием дорожных знаков и работой светофоров и ремонтируют дорожные объекты в круглосуточном режиме. Так, сообщить о сломанном ветром знаке или светофоре можно по номеру 3210, заключили в пресс-службе ЦОДД.