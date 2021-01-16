Ректор МГИМО Торкунов считает оправданным отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Введение обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку возможно только при условии обеспечения его качественного преподавания во всех школах. Об этом заявил в интервью ТАСС ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.

Торкунов отметил, что является сторонником интенсивного изучения иностранного языка в школе, но не введения обязательного ЕГЭ. "Мне кажется, что вводить ЕГЭ по иностранному языку можно только тогда, когда мы обеспечим достойное преподавание английского или иного другого иностранного языка в школах, - полагает он. - И не только в московских спецшколах или частных школах, но и в целом по стране".

По его словам, это потребует немалых усилий. "Я очень хорошо представляю себе немосковские школы, региональные школы, поскольку у нас почти 50% студентов - это студенты-немосквичи, и из них очень высокий процент - это ребята - победители всероссийских олимпиад по истории, по обществознанию, по праву и по другим предметам, - рассказал Торкунов. - Я с ними регулярно встречаюсь и знаю, что, будучи знатоками истории или права, они практически не знают или очень плохо знают иностранные языки. Потому что в школе у них просто не было квалифицированного преподавателя иностранного языка".

Ранее Минпросвещения России отказалось вводить обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку для одиннадцатиклассников.

Компетенции выпускника

Отвечая на вопрос о том, какими качествами должны обладать выпускники, чтобы быть востребованными на рынке труда, ректор МГИМО подчеркнул, что главная задача вуза - дать инструменты для дальнейшего самообразования. По его словам, знания сегодня обновляются практически на 70% в течение 4-5 лет, и выпускники, которые обучаются шесть лет, выходят со знаниями, которые в некоторой степени уже устарели. "То есть должна быть серьезная база, в том числе методологическая база, должны быть умения и навыки, которые позволяют им использовать огромный массив информационного материала, в том числе работать в big data (большие данные) и так далее. И тогда ребята, даже если знания и обновятся на 75%, но это, мне кажется, все-таки достаточно серьезное преувеличение социологов, сумеют найти себя и через эти 4-6 лет", - заявил он.

Торкунов отметил, что МГИМО, выстраивая все свои программы, исходит из необходимости дать студентам именно эти компетенции. "Есть базовые знания, без которых нельзя, особенно если речь идет о социогуманитарных науках: это и область истории, это и область философии, это иностранные языки, основы экономики, конечно, история экономики. Но вместе с тем они должны быть готовы [к тому], что их учеба через шесть лет не закончится, им придется учиться всю оставшуюся жизнь", - резюмировал он.