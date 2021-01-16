Поезда на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях задерживаются по техническим причинам

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Электропоезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и пригородные поезда на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в пути по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЖД.

"По техническим причинам на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2 несколько пригородных поездов в сторону Нахабина следуют с увеличенным интервалом. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание электричек и ввести движение в график. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.