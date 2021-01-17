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Новый год и Рождество - 2021

Более 45 тыс. писем отправили взрослые и дети в Московскую усадьбу Деда Мороза

Акция "Почта Деда Мороза" проходила в городских парках с 18 ноября по 15 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Акция "Почта Деда Мороза" завершилась в столице. Всего с конца ноября в Московскую усадьбу прислали более 45 тыс. писем, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве завершилась акция "Почта Деда Мороза", которая проходила с 18 ноября по 15 января. Она была организована Мосгорпарком совместно с Московской усадьбой Деда Мороза", - говорится в сообщении.

В столичных парках было установлено более 40 новогодних почтовых ящиков. Узнать их можно было по надписи "Почта Московской усадьбы Деда Мороза" и зимнему декору. Письма принимали на территории 31 зоны отдыха, среди которых Перовский парк, парки "Северное Тушино", "Фили" и другие. Все желающие могли отправить послание по электронной или обычной почте.

"У многих семей есть новогодняя традиция - посылать Деду Морозу письма с пожеланиями, мечтами и планами. Дети и взрослые делятся с ним счастливыми историями из своей жизни, рассказывают о домашних питомцах, прикрепляют поздравительные открытки и стихи. В этом году зимний волшебник получил более 45 тыс. писем", - приводятся в сообщении слова пресс-службы Мосгорпарка.

Ответы на все бумажные письма будут отправлены в течение зимы.

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