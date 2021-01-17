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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки из-за коронавируса умерли 67 пациентов. Это минимум с 4 ноября

Всего в городе умерли за время пандемии 12 468 человек
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Число зарегистрированных за сутки смертей из-за коронавируса в Москве составило 67, это минимум с 4 ноября. Всего в столице умерли 12 468 заболевших, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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За сутки в городе подтвердили 4 012 случаев заражения, что стало минимумом с 4 января. В общей сложности в Москве с начала пандемии выявили 891 648 инфицированных.

В столице были выписаны по выздоровлению 4 612 пациентов за сутки. За все время выздоровели 739 340 человек. В настоящее время продолжают лечение 139 840 человек.

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