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В Москве электробусы и трамваи будут украшены гирляндами до 1 марта

При этом внутри салонов общественного транспорта новогодние украшения снимут

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московские трамваи и электробусы останутся украшенными гирляндами до 1 марта. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Праздники закончились, но наш сверкающий транспорт продолжает привозить вам радость! До 1 марта в городе продолжат ходить украшенные электробусы и трамваи", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, специалисты снимут новогодние украшения внутри салона, но гирлянды снаружи останутся.

"Мы хотим продлить праздничное настроение жителям, поэтому до весны по Москве будут ездить 20 электробусов и 40 трамваев, украшенные огоньками", - приводятся в публикации слова Ликсутова.

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