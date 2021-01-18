Спорный апарт-комплекс Loft River в Москве отказались признать самовольной постройкой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в конце декабря 2020 года отменила решение Тушинского суда Москвы о признании самовольной постройкой комплекса апартаментов Loft River в Покровском-Стрешневе и его сносе. Об этом говорится в апелляционном определении, опубликованном на сайте Московского городского суда.

"Решение Тушинского районного суда г. Москвы от 18 декабря 2019 года отменить. В удовлетворении исковых требований межрайонного природоохранного прокурора г. Москвы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, департамента городского имущества г. Москвы к <…> о признании самовольными постройками, сносе отказать", - говорится в апелляционном определении.

Как ранее сообщил ТАСС, в январе 2018 года природоохранный прокурор подал иск в Тушинский суд о признании самовольными постройками и сносе комплекса апартаментов Loft River, который включает два пятиэтажных нежилых здания площадью 6,1 тыс. кв. м с дополнительным двухэтажным строением на ул. Летная, д. 99 в Москве. Изначально на месте апарт-комплекса располагались два одноэтажных складских зданий 1970 года постройки площадью 1,1 тыс. кв. м.

В декабре 2019 года Тушинский суд Москвы по иску природоохранного прокурора столицы обязал ЗАО "Пост-М" и подрядную организацию ООО "Планета-ОВК" снести комплекс апартаментов Loft River на слиянии Москвы-реки и Сходни. Тогда, по словам представителя природоохранной прокуратуры, проверка выявила, что здания были незаконно возведены в границах особо охраняемой природной территории "Природно-исторический парк "Москворецкий". Прокуратура отмечала нарушение режима охраны природно-исторического парка и изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Однако теперь судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, ссылаясь на постановления правительства Москвы от марта и ноября 2020 года, отметила, что здания комплекса апартаментов исключены из числа самовольных построек, а сам земельный участок - из границ природно-исторического парка "Москворецкий". "Оценив указанные доказательств в их взаимосвязи, судебная коллегия считает, что они являются достаточными для объективного вывода о том, что здания <…> не относятся к объектам самовольного строительства, не возведены на земельном участке, <…> находящемся в границах ОПТ (особо охраняемой природной территории - прим. ТАСС)", - добавляется в определении.