В парках Москвы в 2020 году обнаружили птиц, которые считались исчезнувшими

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды в 2020 году зафиксировали на природных территориях столицы более 40 видов птиц и более 10 видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Москвы. Были найдены виды птиц, которые считались исчезнувшими, это серая утка, осоед, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Из редких краснокнижных млекопитающих на природных территориях столицы в 2020 году замечены: горностай, заяц-русак и заяц-беляк, черный хорь, лесная куница, обыкновенная кутора. Из редких краснокнижных птиц зафиксированы: широконоска, чирок-свистунок, канюк, чибис, средний пестрый дятел, вальдшнеп, лысуха и другие. Кроме того, в 2020 году были найдены виды с нулевой категорией редкости по Красной книге Москвы, которые считались исчезнувшими в Москве, - серая утка, осоед", - говорится в сообщении.

Возвращение редких животных на территорию Москвы стало возможным благодаря продуманному поддержанию, восстановлению и развитию экосистем с учетом результатов мониторинговых исследований, научного опыта и высоких технологий в условиях повышенной антропогенной нагрузки в границах современного мегаполиса. В том числе, благодаря рекультивации и реабилитации нарушенных природных комплексов и их частей.

Объекты растительного и животного мира заносятся в Красную книгу города Москвы под разными категориями редкости. Всего их шесть, в том числе нулевая категория.