Снежный барс Аннет умерла в Московском зоопарке

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Снежный барс по кличке Аннет умерла в Московском зоопарке, ей было 18 лет. Об этом сообщается в Instagram столичного зоопарка.

"8 января не стало нашей Аннет, красавицы-снежного барса. Она отошла спокойно, во сне. Дали о себе знать почтенные 18 лет - в полтора раза дольше природной жизни <…> Аннет чувствовала себя у нас спокойно, уверенно. По молодости несколько раз меняла территории и каждую невозмутимо осваивала. Выбирала лучшее место на высоте и раскладывала там свой почти метровый хвост", - говорится в сообщении.

Аннет родила шесть детенышей, которые сейчас живут в зоопарках Англии, Литвы, Франции, Венгрии, Финляндии, еще один остался в Центре воспроизводства редких видов для того, чтобы продолжить линию в России.

"Надеемся, что нам удалось обеспечить Аннет комфортную, безопасную и интересную жизнь. Возможно, это немного ненаучно, но про нее так и хотелось сказать: "личность", - отмечается в материале.