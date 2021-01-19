Музей Победы на Поклонной горе подготовил онлайн-программу ко Дню студента

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе подготовил новые онлайн-экскурсии и тематический кинопоказ ко Дню студента 25 января. Программу посвятили школьникам и студентам, которые в годы Великой Отечественной войны оставили учебу и отправились на фронт, сообщается во вторник на информационном портале мэра Москвы.

"Музей Победы в Москве подготовил онлайн-программу о подвигах молодежи в годы войны. 25 января пользователям расскажут о подвигах участников подпольных организаций и тружеников тыла. Мы предлагаем пользователям вспомнить подвиги молодежи, которые помогли Красной армии одержать победу над нацизмом", - приводятся слова директора музея Александра Школьника.

Праздничные мероприятия начнутся с показа на сайте музея советского фильма "Молодая гвардия" (1948 год). Кинолента будет доступна с 09:00 до 23:00. О подвигах красноармейцев и молодогвардейцев также расскажут на онлайн-экскурсии "Прерванная сессия". Зрители узнают, как молодой стрелок-автоматчик Александр Матросов закрыл грудью амбразуру немецкой огневой точки. Кроме того, участников экскурсии познакомят с историями юных тружеников тыла. Все мероприятия пройдут в онлайн-формате на сайте музея и на платформе Zoom.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета - крупнейшего в стране высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, покровительницу студентов, отсюда и второе название этой даты - Татьянин день. В 2005 году по указу президента праздник стал официальным.