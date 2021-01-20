На станции Толстопальцево началось строительство платформы для МЦД-4

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Строители начали возведение платформы на станции Толстопальцево будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Реконструкцию планируется завершить в конце этого года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"ОАО "РЖД" приступило к строительству платформы на реконструируемой станции Толстопальцево Киевского направления МЖД, расположенной в поселении Кокошкино Новомосковского административного округа. В перспективе она войдет в состав МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная и улучшит транспортную доступность для более 16 тыс. жителей района", - сообщили в пресс-службе.

Так, железнодорожники приступили к возведению "островной" пассажирской платформы, с каждой стороны которой будут останавливаться поезда. Ее оборудуют навесом на всю длину, современной навигацией и освещением. На время работ посадка и высадка пассажиров осуществляется на временной деревянной платформе.

Ранее железнодорожники перенесли пути в пределах строящейся станции на расстояние, необходимое для строительства платформы. Кроме того, были установлены новые опоры контактной сети.

"Для безопасного перехода железной дороги ведутся работы, по строительству подземного вестибюля, который заменит существующий надземный пешеходный переход. Длина тоннеля составляет 64 м, он имеет четыре выхода: два на железнодорожные пути и по одному на улицы Гагарина и Советская. В вестибюле площадью в 1,8 тыс. кв. м разместятся кассы, турникеты, для удобства маломобильных граждан установят три лифта и шесть эскалаторов", - сообщили в МЖД.

Реконструкцию планируется завершить в конце 2021 года, заключили в пресс-службе.

Ранее заммэра Бочкарев сообщал, что порядка 15 станций Московских центральных диаметров планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.