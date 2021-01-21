Более 700 тыс. человек в Москве воспользовались турсервисом Russpass

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Цифровой сервис Russpass стал помощником для организации путешествий, а также инструментом для поддержки туристической отрасли, в Москве к нему присоединились более 700 тыс. человек. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Мы запустили сервис прошлым летом, 20 июля. За полгода им воспользовались свыше 700 тыс. человек, в базе Russpass накоплено больше тысячи предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты. Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу. Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности", - приводятся слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

По ее словам, современные цифровые инструменты становятся незаменимыми во все большем количестве отраслей, в том числе и в сфере туризма. Именно поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве с ним подписали 82 региона, а 58 уже представили свои туристические программы. Постепенно будут добавлены и остальные.

На Russpass можно найти готовые туры или составить собственный маршрут путешествия по столице и городам Центральной России, а также южным регионам, Сибири, Дальнему Востоку. Уникальность проекта в том, что пользователи могут быстро сконструировать тур в своих личных кабинетах на портале и не тратить время на поиск информации на разных сайтах или в агентствах.

"Так, в задачи Russpass входит и поддержка участников индустрии туризма и гостеприимства. Они могут найти на портале новых клиентов. Проект активно привлекает к сотрудничеству международных и локальных туроператоров, агрегаторы туристических услуг и сервисы бронирования, музеи, рестораны, городские площадки и других представителей отрасли. За полгода работы число партнеров выросло почти до 300", - говорится в материале.

Кроме того, на портале запустили онлайн-журнал для путешественников Russpass Mag. Здесь можно познакомиться с достопримечательностями России и прочитать советы тревел-блогеров: к примеру, выяснить, где в Москве лучшие виды для фотосессии, или узнать о пяти необычных местах нашей страны, которые привлекают туристов со всего мира.