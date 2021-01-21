Ансамбль Рижского вокзала в Москве получил статус объекта культурного наследия

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ансамбль Рижского вокзала в Москве включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Сносить памятник архитектуры или менять его исторический облик запрещено, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Вокзал, расположенный на Рижской площади, возвели в 1899 году в ходе строительства Московско-Виндавской железнодорожной линии. Она соединяла Центральную Россию с незамерзающими портами Балтики. <...> Он считается одним из самых примечательных архитектурных творений в Москве и традиционно притягивает взгляды жителей и гостей столицы", - говорится в сообщении.

Объект включает в себя здание пассажирского вокзала и примыкающее к нему здание бывшего Музея транспорта. Отмечается, что Рижский вокзал является образцом псевдорусского, или неорусского стиля, для которого характерны элементы древнерусского зодчества. Проект здания заказали архитектору Станиславу Бржозовскому, однако строительством занимался другой - Юлий Дидерихс.

"Здание пассажирского вокзала состоит из трех двухэтажных частей, выполненных в стиле древнерусских теремов с затейливыми окнами и часами под высоким кокошником. Центральная и две боковые части соединены между собой одноэтажными переходами. В главной части находился вестибюль багажного отделения и залы для пассажиров первого и второго класса. В правом крыле располагалась парадная комната, а в левом - зал ожидания для пассажиров третьего класса", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В 2007 году в здании провели капитальный ремонт - привели в порядок фасады, укрепили несущие конструкции. Исторические элементы декора были сохранены. "Статус объекта культурного наследия обеспечивает Рижскому вокзалу охрану государства. Это значит, что здание пассажирского вокзала, а также примыкающий к нему музей нельзя сносить. Реставрировать строения можно только под контролем Мосгорнаследия и после согласования проекта работ с нашими специалистами", - добавил Емельянов.

Как уточняется в сообщении, работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. За последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 - выявленные объекты культурного наследия, а около 330 - объекты культурного наследия федерального и регионального значения.