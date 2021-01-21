Храм в честь князя Дмитрия Донского планируют начать строить на юго-западе Москвы в марте

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Строительство храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского на юго-западе столицы в районе Северное Бутово планируется начать в марте текущего года. В начале весны строители приступят к работам нулевого цикла с устройством фундаментной плиты и монолитных железобетонных конструкций подземной части здания, сообщил в четверг руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Храм, который будет возводиться на пересечении улицы Глушко и бульвара Дмитрия Донского, сможет вместить до 1 тыс. прихожан. Сейчас ведется выбор подрядной организации, а на самой площадке строится временная подъездная дорога", - сказал Левкин.

Он добавил, что пятикупольное здание будет сочетать традиции древнерусского храмового зодчества с элементами русского модерна. При строительстве храма будут использованы передовые инженерные технологии.

"По проекту, в составе будущего храмового комплекса будут функционировать учебно-просветительский и спортивный центры, детские площадки, музыкальная школа, кружки и секции. Таким образом, можно сказать, что Северное Бутово получит не только религиозный, но и социальный объект, который станет центром притяжения для жителей всего района", - отметил Левкин.

Куратор программы строительства православных храмов, депутат Госдумы и советник мэра Москвы Владимир Ресин подчеркнул, что храмовый комплекс в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского будет одним из самых крупных в столице. "Сегодня на территории храмового комплекса функционирует воскресная школа, в которой обучается более 1 тыс. учеников. В театрально-концертном зале "Восход" для прихожан и жителей района еженедельно проводятся культурно-просветительские мероприятия, различные концерты и спектакли, также проходят встречи с известными священниками, профессорами и учеными. Силами общины регулярно организуются различные мероприятия для детей и молодежи: спортивные соревнования и веселые старты, интеллектуальные турниры, детские праздники", - уточнил он.

Программа строительства православных храмов полностью реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.