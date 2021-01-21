Более 400 человек записались в онлайн-клуб мемуаристики "Линия жизни" в Москве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Первый онлайн-клуб мемуаристики "Линия жизни" в четверг начал занятия для жителей Москвы старшего возраста. На них записались более 400 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Через специальный WhatsApp-чат записались более 400 участников. Большая часть участников, а это 80% традиционно - представительницы прекрасного пола, но и мужчины рады научиться писать мемуары и поделиться историей своей жизни", - рассказал собеседник агентства.

Первое онлайн-занятие посвящено началу написания мемуаров. Его участники узнают у главного хранителя фондов Главархива Москвы Елены Болдиной, как систематизировать свои воспоминания и приступить к процессу творчества.

Общегородской клуб создан по инициативе участников и лидеров разных клубов "Моих социальных центров" (МСЦ ) при поддержке департамента труда и социальной защиты населения, а также Главархива Москвы. Предполагается, что он объединить жителей всех округов столицы и научить их писать мемуары.

"Клуб призван перейти под самоуправление активных горожан - любителей и знатоков мемуаристики: они сами будут определять тематику и регулярность онлайн-встреч. Сотрудники МСЦ станут только помощниками в деятельности клуба, а сотрудники Главархива будут сопровождать клуб и отвечать на возникающие вопросы участников", - пояснили в департаменте.