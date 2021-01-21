В МЧС предупредили москвичей о гололеде на дорогах в пятницу утром

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о гололеде на дорогах при повышении температуры в четверг вечером и пятницу утром.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием теплого фронта циклона с запада, в период с 13:00 мск 21 января до 11:00 мск 22 января в Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов, на дорогах гололедица", - сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

Во время непогоды водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от машин впереди, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.