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В МЧС предупредили москвичей о гололеде на дорогах в пятницу утром

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от машин впереди, пешеходам при движении по краю проезжей части следует обозначить себя светоотражающими элементами на одежде

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о гололеде на дорогах при повышении температуры в четверг вечером и пятницу утром.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием теплого фронта циклона с запада, в период с 13:00 мск 21 января до 11:00 мск 22 января в Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов, на дорогах гололедица", - сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

Во время непогоды водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от машин впереди, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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