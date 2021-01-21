Метромост над Москвой-рекой построят в составе проектируемой Бирюлевской ветки метро

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Метромост появится над Москвой-рекой в составе проектируемой Бирюлевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проектируемая Бирюлевская линия метрополитена пройдет от тупиков за станцией "ЗИЛ" до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. На участке ветки между станциями "Батюнино" и "Москворечье" предусматривается строительство метромоста на пересечении с Москвой-рекой", - сказал Бочкарев.

По его словам, линия пройдет через территорию районов Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное Южного административного округа, а также района Печатники Юго-Восточного административного округа.

"Строительство позволит улучшить транспортное обслуживание целого ряда районов южного сектора города, а также кварталов реновации, развивающихся территорий ЗИЛа и тематического парка развлечений "Остров мечты", кроме того, будет заложена возможность продления ветки в поселение Рязановское Новомосковского административного округа", - добавил глава строительного комплекса.

Как уточнили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, на новой линии метрополитена общей протяженностью 22,2 км построят 10 станций с рабочими названиями: "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье", "Бирюлево".