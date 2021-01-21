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Снегопад в Москве продлится до утра 22 января

Ожидается гололед, температура поднимется до нуля градусов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Снегопад в Москве продлится до утра пятницы, 22 января. Температура воздуха повысится до нуля градусов, ожидается гололед, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

"В Москве начался снегопад, который продлится до утра 22 января. В пятницу температура воздуха повысится до нуля градусов, ожидается гололед. Все это может привести к затруднению движения и аварийным ситуациям на дорогах. Автомобилистам следует избегать резких перестроений, торможений и сохранять безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.

Теплая погода - от минус трех до плюс двух градусов - сохранится в Москве до понедельника, 25 января. Синоптики предупреждают о высокой вероятности образования сосулек и обледенений в конце недели.

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