Загруженность дорог в Москве достигла максимальных 10 баллов впервые в 2021 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пробки на автомобильных дорогах Москвы достигли вечером в четверг максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее на фоне продолжительного снегопада и гололедицы.

По данным на 18:45 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, Новом Арбате, Кремлевской, Софийской, Котельнической, Золоторожской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Неглинная, Мясницкая, Долгоруковская, проспекте Мира, Варшавском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также почти по всему МКАД.

"Движение в городе сильно осложнено. Снег, большое количество мелких аварий, которые перекрывают полосы для движения, медленная скорость. Также продолжается уборка города от снега. Рекомендуем отказаться от поездок на личных авто в ближайшие пару часов", - сообщается в официальном Telegram-канале столичного дептранса.