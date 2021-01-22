ВДНХ представит в Москве культурно-образовательную программу о покорении космоса

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. ВДНХ представит в Москве в 2021 году масштабную культурно-образовательную программу о покорении космоса, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На ВДНХ 2021 год посвятят юбилеям главных космических достижений страны: среди них 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции "Салют", - говорится в сообщении.

Как только эпидемиологическая обстановка в Москве будет позволять, тематические мероприятия проведут и в офлайн-формате. Пока горожан приглашают присоединиться к видеоэкскурсиям, лекциям и спектаклям на интернет-ресурсах ВДНХ.

"Тематические мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики, ВДНХ будет проводить в течение всего года. Открывают программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Тематическую программу открыла премьера перформанса "Так далеко", который музыкант и сценарист Василий Зоркий создал специально для ВДНХ. Вместе с актерами Анатолием Белым, Георгием Служителем и Мириам Сехон он исполнил монологи на темы времени, расстояния, одиночества и любви, ностальгии, которые тесно переплетаются с темой космических полетов. Видео доступно на сайтах ВДНХ, проекта "Знание. ВДНХ", центра "Космонавтика и авиация", а также на страницах в "ВКонтакте", Facebook и "Одноклассниках".

"Продолжит программу лекция популяризатора космонавтики, создателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова "Космос: ожидания и реальность". Он расскажет о том, чего ожидали в прошлом от освоения космоса, и сравнит эти ожидания с современными достижениями", - говорится в сообщении.

Трансляция будет доступна на странице ВДНХ в "Одноклассниках" 24 января в 16:00.