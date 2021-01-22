Более 24 млн раз воспользовались электронной медицинской картой москвичи за год

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Москвичи за 2020 год воспользовались электронной медицинской картой более 24 млн раз. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"В январе 2020 года мы сделали важный шаг на пути цифровизации здравоохранения - открыли москвичам доступ к электронным медицинским картам, в которых содержится вся информация о состоянии здоровья: от результатов различных исследований до семейного анамнеза. Теперь все медицинские сведения хранятся в цифровом виде. У такого формата масса преимуществ: ЭМК нельзя потерять, а вся информация доступна как врачу, так и пациенту. Прошел год, и мы можем подвести промежуточные итоги: сервис однозначно пользуется популярностью. За год работы к сервису обратились 24 миллиона раз, из которых более 17 миллионов приходится на портал mos.ru, а оставшиеся семь миллионов - на мобильную версию медкарты в приложении", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

При этом пользоваться медкартой на мобильном устройстве предпочитают уже более 530 тыс. москвичей. Еженедельно около 40 тыс. человек получают доступ к электронной медкарте на mos.ru.

"Сервис стал особенно полезен в период пандемии - в своей медкарте горожане получают результаты анализов на коронавирус, лабораторных и инструментальных исследований, в том числе компьютерной томографии, выписки из стационаров, сведения о сделанных прививках и многое другое. Это однозначно удобно, ведь ранее нужно было обращаться в медучреждения, чтобы получить эти данные, а сейчас они доступны москвичам в любое время онлайн. За 12 месяцев мы сделали многое, и в наших планах - расширение функционала сервиса для горожан", - добавила Ракова.

Электронная медицинская карта разработана департаментом здравоохранения, комитетом государственных услуг и департаментом информационных технологий Москвы. Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка до 18 лет можно на портале mos.ru. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Доступ будет предоставлен в течение пяти дней.