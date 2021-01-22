В Москве более 33 тыс. пациентов с коронавирусом прошли лечение в резервных госпиталях

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 33 тыс. пациентов с коронавирусом прошли лечение в резервных госпиталях Москвы за 2,5 месяца. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Резервные госпитали для пациентов с коронавирусом работают в Москве уже 2,5 месяца. С начала октября в клиниках прошли лечение более 33 тыс. пациентов. Госпитали оборудованы кислородными станциями с системой подачи медицинских газов, при этом индивидуальный клапан подачи есть у каждой койки, вне зависимости от тяжести состояния пациента. Всего в пяти резервных госпиталях одновременно могут проходить лечение более семи тысяч человек, в том числе около 500 - в палатах интенсивной терапии и 208 - в реанимации", - говорится в сообщении.

Резервные госпитали - это полноценные инфекционные клиники. Они соответствуют самым современным требованиям и оснащены всем необходимым оборудованием: передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику. Госпитали включены в городскую сеть, поэтому диспетчеры скорой помощи могут видеть их загрузку в режиме онлайн. В них есть санпропускники и шлюзы, специальные палаты, процедурные, помещения для персонала, медицинское оборудование для подачи кислорода, помещения для хранения материалов и средств защиты.

"В Москве прием пациентов с COVID-19 осуществляют пять резервных госпиталей, открытых в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", павильоне № 75 на ВДНХ и на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Они закреплены за городской клинической больницей №67, городской клинической больницей имени Ф. И. Иноземцева, городской клинической больницей имени С. С. Юдина и городской клинической больницей №24 соответственно", - говорится в сообщении.