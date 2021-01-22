Протяженность участка новой линии метро Москвы составит более 12 км

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Протяженность участка новой линии метрополитена на северо-западе Москвы составит более 12 км, там разместят шесть станций с рабочими названиями "Звенигородская", "Карамышевская", "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино" и "Липовая аллея", сообщила в пятницу пресс-служба председателя Москомархитектуры.

"Проект новой линии метрополитена от станции "Шелепиха" до [станции] "Липовая аллея" - важный и ожидаемый для жителей северо-запада Москвы. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание максимального количества проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники - более 700 тыс. жителей. Протяженность участка новой линии метрополитена составит 12,65 км с размещением шести станций с рабочими названиями: "Звенигородская", "Карамышевская", "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино" и "Липовая аллея", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Одной из основных целей проекта было не только создать новую линию метро, но в перспективе сформировать новую диаметральную линию метрополитена, соединив Рублево-Архангельскую линию с проектируемой Бирюлевской линией. Также проектом предусматриваются мероприятия по благоустройству территорий вблизи проектируемых станций метрополитена, создание дополнительных остановок и заездных карманов для общественного транспорта и безопасности пассажиров.

Общественные обсуждения по проекту нового участка метро пройдут до 2 февраля. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения".