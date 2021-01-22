Музеи и выставочные пространства ВДНХ возобновили работу для посетителей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Музейно-выставочные площадки ВДНХ вновь открылись для посетителей в связи со смягчением ограничительных мер в Москве, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ВДНХ.

"Сегодня, 22 января, возобновилась работа музейно-выставочных площадок Главной выставки страны. В павильонах действует ограничение по количеству посетителей до 50% общей вместимости. Гостям также необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим и придерживаться социальной дистанции. Вновь открыли двери для посетителей центры "Космонавтика и авиация" и "Слово", Музей ВДНХ, ИМК "Буран", Музей кукол, ЭПЦ "Пчеловодство", Дом культуры", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что с 23 января можно будет посетить Музей кино.

"Чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых санитарных мер, в павильонах действует ограничение по количеству посетителей до 50% общей вместимости. Приобрести билеты на сеансы можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов выставки. В целях безопасности часть интерактивных экспонатов демонстрируется смотрителями музеев или временно недоступна", - пояснили в пресс-службе.

На данный момент музей ВДНХ, центры "Слово" и "Космонавтика и авиация" ждут гостей со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. В интерактивный музейный комплекс "Буран" всех желающих приглашают с 11:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Выходной день - понедельник. Также в музейных пространствах ВДНХ возобновляется проведение экскурсий с ограниченным количеством участников. Стоимость билетов, доступное время сеансов, расписание экскурсий и другую информацию можно посмотреть на сайте ВДНХ.