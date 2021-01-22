Почти 200 тыс. человек посетили экоцентр "Воробьевы горы" в Москве за 10 лет

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первому экоцентру "Воробьевы горы" в Москве 22 января исполнилось 10 лет. За это время его посетили почти 200 тыс. человек, об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в онлайн-формате заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.

"Экоцентр "Воробьевы Горы" с годами совершенствуется и расширяет свои возможности. Например, в первые годы существования экоцентра посетителей было меньше 10 тыс. в год, а сейчас уже их почти 50 тыс. ежегодно. Увеличивается и количество мероприятий в каждом из тематических направлений экоцентра: "Учимся жить экологично", "Природно-культурное наследие столицы", "Популяризация науки". За 10 лет экоцентр посетили почти 200 тыс. человек", - сказала Струкова.

Она добавила, что с момента запуска учреждения специалисты провели 8 262 экскурсий в экоцентре и по заказнику "Воробьевы горы". Также было организовано 1 610 тематических занятий и мастер-классов.

"В настоящее время, с учетом существующей сложной эпидемиологической обстановки, принцип "массовости" перешел, в большей степени, в онлайн-сферу", - сказала Струкова.

По данным пресс-службе Мосприроды, экоцентр "Воробьевы горы" - единственный в Москве и России экоцентр урбанистической направленности, в котором посетителям рассказывают о городе как о центре инновационного прогресса и особой экосистеме, о том, как жить в городе, снижая свой экологический след и, конечно, о значении зеленых территорий для города, экосистемных услугах, необходимых для здоровья и благополучия горожан.