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В Москве более 185 млн человек воспользовались услугами коммерческих перевозчиков за год

Коммерческие перевозчики работают по контракту с городом на 248 маршрутах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Коммерческие перевозчики перевезли в Москве более 185 млн пассажиров за 2020 год. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Больше 185 млн пассажиров воспользовались услугами коммерческих перевозчиков в 2020 году. Все они работают по контракту с городом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в современных автобусах есть все - качественный сервис, понятное расписание, возможность оплачивать проезд городскими проездными билетами, в том числе картой "Тройка" и социальными картами.

Сегодня коммерческие перевозчики работают на 248 маршрутах.

"В прошлом году мы рассказали о новых требованиях к перевозчикам и пригласили жителей принять участие в обновлении маршрутной сети. Все это реализуем весной", - напоминается в материале.

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