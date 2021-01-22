Суд арестовал сотрудника ФБК Албурова на 10 суток за призыв выйти на акцию 23 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал на 10 суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста 23 января. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Валерия Аршинова.

"Албуров признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), ему назначено административное наказание в виде ареста на 10 суток", - сказала она. Ранее по той же статье была арестована пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Аршинова также отметила, что обжалует данное решение суда. "Призыв к акции с точки зрения суда вызвал один только твит моего доверителя. Мы считаем это безосновательным и обязательно обжалуем нынешнее решение, вплоть до ЕСПЧ", - добавила она.

Ранее в интернете сторонники блогера Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.