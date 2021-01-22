Более 2 тонн корма собрали волонтеры Москвы для животных в приютах в 2020 году

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Волонтеры Москвы за 2020 год собрали более 2 тонн корма, который был направлен в столичные приюты для животных. Сбор корма осуществлялся в рамках акции "Накорми собаку", об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ресурсного центра "Мосволонтер".

"Зооволонтерство - одно из любимых волонтерами направлений добровольческой деятельности. Волонтеры Москвы традиционно помогают хвостатым друзьям, находящимся в приютах для бездомных животных. В 2020 году мы впервые начали активно собирать корм для животных. И за 12 месяцев добровольцы и все неравнодушные горожане собрали и передали более 2 тонн корма в приюты", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что сбор корма для животных на протяжении всего года проходил в рамках акции "Накорми собаку". Любой желающий мог оставить в специальном боксе помощи еду, аксессуары и другие предметы, которые необходимы для ухода за животными.

"Особенно много помощи пришло в предновогодние дни. В качестве большого новогоднего подарка четырем приютам - партнерам ресурсного центра "Мосволонтер" - были переданы почти тысячу пеленок, более 300 игрушек, поводки, ошейники, миски, намордники, одеяла и подушки для утепления будок, расчески и даже костюмы для небольших собачек. И, конечно же, была передана и еда: желе в банках, гречка, сухой корм", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского, помощь животным - это всегда позитив и добрые эмоции.

"Поэтому наши неравнодушные ребята всегда с большим удовольствием принимают участие в зоозащитных акциях. И я очень рад, что к этому направлению присоединяются и представители органов исполнительной власти, и бизнеса Москвы ", - сказал Покровский.