Метро и автобусы на юго-западе Москвы изменили движение до 9 февраля

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Поезда Калужско-Рижской линии Московского метрополитена с субботы перестали ходить от станции "Беляево" до "Новых Черемушек", движение на данном участке ограничено до 7 февраля. Из-за этого в столичных районах Коньково, Теплый стан и Ясенево до 9 февраля ограничено автомобильное движение, а маршруты автобусов изменены.

"Обычно едете из Новой Москвы по Калужскому шоссе до "Теплого стана"? Советуем выходить раньше, у метро "Ольховая". Так вам не придется проезжать часть пути на бесплатном автобусе. Коммунарка - пользуйтесь автобусами № 882 и 895к до метро "Коммунарка" вместо "Теплого стана", - комментируют в ГУП "Мосгортранс".

Пассажирам станций метро "Теплый Стан", "Ясенево" и "Новоясеневская" в эти дни рекомендуют ездить через Бутовскую линию метро. Дальше - в центр по Серпуховско-Тимирязевской линии.

"Теплый стан": до "Тропарево" - автобусы № 144, 227, 281 и 281к, 553, 953. На 144-м экспрессе - сразу в центр через "Октябрьскую" до "Китай-города". "Коньково": до "Юго-Западной" - маршруты № 196, 250, 361, 699, 827. "Беляево": до "Юго-Западной" - № 261, 261к, 330, 404, 752", - сказали в Мосгортрансе.

При этом от станции "Калужская" в эти дни будет удобнее всего доехать до "Чертановской" - на автобусах № 28, 163, 784, 671. На время закрытия на маршруте № 784 запустили короткие рейсы № 784к - от "Калужской" до "Чертановской".

Проезд для такси запрещен

Для проезда городского транспорта будут организованы обособленные выделенные полосы общей протяженностью порядка 9 км на следующих участках: улицы Профсоюзной от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая; улицы Профсоюзной от остановки "Метро Беляево" до улицы Миклухо-Маклая (в направлении центра); улицы Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзная (в направлении улицы Профсоюзная); улицы Гарибальди от улицы Профсоюзной до улицы Новочеремушкинской в каждом направлении; улицы Гарибальди от д. 23 до улицы Профсоюзной.

"Проезд по этим полосам будет разрешен только для наземного городского транспорта. Проезд такси будет запрещен. Обращаем внимание водителей, что действующая полоса для городского транспорта на улице Профсоюзная будет расширена до двух полос. Для движения автомобилистов останется по одной полосе в каждом направлении", - отметили в ЦОДД.

В центре добавили, что за дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро будет непрерывно следить ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах дежурить экипажи дорожного патруля ЦОДД. При необходимости они будут принимать меры, чтобы компенсационные маршруты шли без задержек.

"Просим заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы. Вся информация передана в "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор". Все ограничения опубликованы на едином транспортном портале. Также информация будет размещена на электронных дорожных табло", - подчеркнули в ЦОДД.

Ограничения для проезда личного транспорта

Личному автотранспорту нельзя будет проехать по следующим участкам: улицы Миклухо-Маклая от улицы Профсоюзной до д. 43 (при движении в сторону улицы Академика Волгина); дублеру улицы Профсоюзная от д. 98 к. 1 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съездов с улицы Профсоюзная в районе д. 98 к. 1; боковому проезду улицы Профсоюзной в районе д. 85 к. 1 и д. 39/25. Также личному автотранспорту будет запрещен выезд из следующих дворов: от домов номер 98 к. 1, 100, 102/47 на дублер улицы Профсоюзная; от домов номер 43 к. 1, 55, 73, 83 к. 3, 83А и с парковки у дома 45А на улицу Профсоюзная; выезды с АЗС в районе д. 67А с. 1 и д. 84А с. 1; от домов номер 27 к. 4, 29 к. 4, 31 с. 1 на улицу Гарибальди.

"Автомобилистам запретят следующие маневры: правый поворот с улицы Профсоюзная на Хлебобулочный проезд; развороты на улице Профсоюзная в районе д. 47 и д. 77; выезд с улицы Академика Полякова на улицу Профсоюзная; правый поворот с улицы Профсоюзная (при движении в сторону центра) на улицу Гарибальди; левый поворот с улицы Новочеремушкинская на улицу Гарибальди в сторону улицы Профсоюзная. Временно нельзя будет парковаться на следующих участках: улице Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзная (при движении в сторону улицы Профсоюзная); дублере улицы Профсоюзная от д. 98 к.1 до улицы Миклухо-Маклая (включая съезды); боковом проезде улицы Профсоюзная в районе д. 85 к.1 и вл. 39/25; улице Гарибальди от улицы Профсоюзная до улицы Новочеремушкинская (в обоих направлениях); улице Новочеремушкинская в районе д. 58; улице Профсоюзная в районе д. 66 с. 1", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с трех до двух полос ограничат движение по улице Профсоюзная при движении в сторону области перед пересечением с улицей Гарибальди, а также с трех до четырех сократят количество полос на участке улицы Профсоюзная от остановки "Метро Беляево" до улицы Миклухо-Маклая при движении в сторону центра. Съезд с дублера улицы Профсоюзной в районе д. 98 к. 1 на это время станет односторонним.