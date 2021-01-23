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Небольшие осадки и до 3 градусов тепла прогнозируют в Москве 23 января

Ожидается туман и гололедица

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и температурой до 3 градусов тепла ожидается в Московском регионе в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве и Подмосковье столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла, ночью в столице похолодает до нуля, по области - до 3 градусов мороза.

"Местами небольшие осадки. Туман. Гололедица", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 13:00 мск, в Подмосковье - до 14:00 мск воскресенья.

Скорость юго-западного и южного ветра не превысит 10 м/ с.

Атмосферное давление составит в регионе 744 мм ртутного столба.

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