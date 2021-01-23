Московские парки из-за пандемии не планируют очных мероприятий ко Дню студента

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Традиционные акции и мероприятия ко Дню студента в парках, подведомственных московскому департаменту культуры, проводиться в этом году не будут из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Мосгорпарка.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году традиционные акции и мероприятия ко Дню студента в парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, организованы не будут. В соответствии с указом мэра Москвы для студентов сохраняется дистанционный режим обучения до 6 февраля", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, в этом году День студента приходится на понедельник. "В этот день самый популярный у студентов каток "Навигатор" в Парке Горького закрыт на технический выходной, который необходим для качественной работы на протяжении всей недели. Кроме катка в Парке Горького понедельник является техническим днем и в ряде других парков", - сообщили в Мосгорпарке.

Также в пресс-службе добавили, что в День студента в социальных сетях парков будут опубликованы тематические лекции, на которых расскажут о традициях студенчества. Также подписчиков ждут мастер-классы и другие онлайн-программы.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета - крупнейшего в стране высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, покровительницу студентов, отсюда и второе название этой даты - Татьянин день. В 2005 году по указу президента праздник стал официальным.