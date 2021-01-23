"Яндекс" восстановил подачу такси в район СИЗО "Матросская Тишина"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Яндекс" восстановил возможность заказа такси в район СИЗО "Матросская Тишина", куда в субботу вечером направились участники несанкционированной акции, проходящей в центре Москвы. Ранее компания ограничила вызов такси в этот район, объяснив решение перекрытием части улиц.

"Возможность делать заказы в район "Матросской Тишины" в Москве восстановлена, движение в районе возобновилось", - сказали в компании. Это же касается и агрегатора Uber.

В компании "Ситимобил" сообщили ТАСС, что ее сервис в Москве работает в штатном режиме. "Однако в связи с большим скоплением людей и перекрытием дорог в некоторых районах Москвы может быть увеличено время поиска и подачи автомобиля такси", - уточнили там.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что участниками несанкционированной акции, начавшейся в субботу днем в центре города на Пушкинской площади, стали около 4 тыс. человек.