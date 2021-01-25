В Москве отремонтируют более 1,3 тыс. крыш в 2021 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 1 300 крыш типовых многоквартирных домов и исторических зданий отремонтируют в Москве в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2021 году в рамках региональной программы капитального ремонта специалисты приведут в порядок 1 353 кровли типовых многоквартирных домов и исторических зданий. Из них 60% - это плоские наплавляемые крыши, а 40% - металлические скатные", - говорится в сообщении.

Больше всего - 267 крыш - отремонтируют в Центральном округе столицы. На втором месте Южный административный округ Москвы. Там отремонтируют 151 крышу. Также приведут в порядок кровли жилых домов в Зеленоградском, Троицком и других округах столицы. Общая площадь всех крыш, которые обновят в 2021 году, составляет около двух млн кв. м.

"Капитальный ремонт крыш в рамках региональной программы в этом году затронет и исторические здания, признанные памятниками архитектуры. Всего специалисты отремонтируют 43 кровли домов - объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

В капитальный ремонт крыш входят работы по полной замене старого кровельного покрытия. Кроме этого, специалисты ремонтируют стыки плит, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, чинят или меняют ограждения.