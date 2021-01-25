В Москве установлен температурный рекорд за все время метеонаблюдений

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Температурный рекорд за все время метеонаблюдений зафиксировали в понедельник в Москве - воздух 25 января прогрелся до 3,8 градуса, что является максимумом для этого дня, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

При этом побит рекорд по теплу, установленный 25 января 2002 года, когда был зафиксирован предыдущий температурный максимум.

"В 04:00 часа у нас была температура 3,8 градуса, а рекорд 25 января, абсолютный максимум, 3,6 градуса, был в 2002 году", - сообщила она.

По словам Макаровой, таким образом, 25 января 2021 года стало самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений, которая ведется 140 лет.