Частичное закрытие станции московского метро "Каширская" продлили на две недели

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Станцию московского метро "Каширская" Замоскворецкой линии поезда будут проезжать мимо еще две недели, до 8 февраля. Об этом сообщается на информационных плакатах, размещенных на станции, передает корреспондент ТАСС.

"На "Каширской" не останавливаются поезда из центра [с] 12 сентября <...> до 8 февраля. Реконструируем станцию к запуску Большой кольцевой линии", - сообщается на плакатах.

Там уточняется, что для того, чтобы доехать до "Каширской" из центра, проезжать мимо нее до "Кантемировской" и переходить на поезд в обратную сторону. Для того, чтобы добраться с "Каширской" на юг, ехать до "Коломенской" и также переходить на поезд в противоположную сторону.

Ранее сообщалось, что станцию московского метро "Каширская" Замоскворецкой линии с 12 сентября 2020 года до 25 января 2021 года поезда из центра будут проезжать мимо. Выходы из метро №1 и №2 закрыли, при этом №3 и №4 открыты.