В Москве разрешение на работу такси теперь можно получить онлайн

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Разрешение на работу такси можно получить в электронном виде в Москве, заявление могут подавать только официально зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

В сообщении говорится, что разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси можно оформить и получить в электронном виде на портале mos.ru. Ранее за документом нужно было лично приходить в сервисный центр. Теперь можно получить разрешение в личном кабинете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и распечатать его. Для работы с кабинетом нужна электронная подпись.

Отмечается, что только официально зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подать заявления на получение разрешения на таксомоторную деятельность, что позволит исключить мошеннические случаи. Для этого в каталоге услуг mos.ru в разделах "Бизнес", "Транспорт" предусмотрена специальная онлайн-услуга.

Прекратить действие разрешения департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы может без получения сведений от Федеральной налоговой службы и МВД. Это поможет бороться с нелегальными перевозчиками или теми компаниями, чья деятельность ранее была запрещена судом.

В сообщении уточняется, что заявление потребуется подтвердить квалифицированной электронной подписью. Также необходимо приложить свидетельство о регистрации транспортного средства; документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя; договор лизинга или аренды машины либо копию нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством; доверенность, если обращается представитель заявителя.

Документы, которые подтверждают регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица, не нужны. Система внесет эти данные автоматически из корпоративного кабинета юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Статус поданного заявления можно отслеживать в нем же. Здесь появится и файл с документом, когда он будет готов. Его нужно распечатать.