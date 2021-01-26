В Москве появились еще восемь перехватывающих парковок на 1 067 мест

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Восемь перехватывающих парковок на 1 067 машино-мест появились в Москве, 111 мест оборудованы для инвалидов. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В сообщении говорится, что в ТиНАО у станций метро и Московского центрального кольца и на востоке столицы обустроили восемь перехватывающих парковок со шлагбаумом. Общая вместимость - 1 067 машино-мест, при этом 111 из них предназначены для инвалидов.

Автовладельцы могут оставить машины на двух парковках на 287 мест у станции метро "Новокосино", на парковке на 46 мест у станции метро "Рассказовка", на трех парковках, рассчитанных на 592 машины у станции МЦК "Измайлово", на парковке на 93 машины у станции метро "Говорово" и на парковке на 49 мест у станции МЦК "Соколиная Гора".

Оставить машину на такой парковке можно бесплатно с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. При этом первая из них должна быть сделана с ближайшей к парковке станции. Для водителей, которые не пользуются общественным транспортом, будет действовать тариф 50 рублей в час с 06:00 до 22:00, а ночью - 50 рублей в час в течение первых двух часов. После этого времени парковка становится бесплатной.

Также в сообщении сказано, что в городе работают еще 52 перехватывающие парковки на 11 679 машино-мест, 1 228 из них оборудованы для инвалидов. Полный список с точным местоположением можно посмотреть в приложении "Парковки Москвы" или на сайте parking.mos.ru.