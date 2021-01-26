Полицейский госпитализирован в Москве после несанкционированной акции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первый полицейский госпитализирован с травмой головы после несогласованной акции, прошедшей в минувшую субботу в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Старший сержант полиции обратился в понедельник в ведомственную больницу. У него выявлена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Данные травмы он получил в субботу во время несения службы на Пушкинской площади во время несанкционированной акции. Он госпитализирован в нейрохирургию", - сказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту начата доследственная проверка. Это первый госпитализированный сотрудник полиции, пострадавший во время несогласованной акции. Всего пострадали порядка 40 сотрудников правоохранительных органов, госпитализация больше никому из них не понадобилась. К врачам обратились только пятеро силовиков. Также травмы получили более 40 участников незаконной акции.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах РФ 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили ранее в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.