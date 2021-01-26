Первый корпус научно-технологической долины МГУ могут построить за два года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первый корпус под названием "Ломоносов" научно-технической долины МГУ могут возвести уже через два года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время старта строительства Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Собянин заявил, что по поручению президента Владимира Путина начинается строительство крупнейшего научно-технологического кластера Москвы и крупнейшего инновационного проекта МГУ за всю его историю. "Сегодня мы здесь закладываем первый, главный и самый большой корпус с символическим названием "Ломоносов", - сказал мэр Москвы.

Он также напомнил, что три-четыре недели назад гора мусора была на месте строительства. По словам Собянина, подготовительная работа проведена за несколько недель, на площадку уже вышли строители, которые занимаются проектированием, разведочными и подготовительными работами.

Мэр отметил, что параллельно начинает разворачиваться стройка. Он также выразил надежду на то, что через два года новый корпус будет готов.

Собянин добавил, что для корпуса начался подбор резидентов, около десятка претендентов записались на платформе Московского инновационного кластера. "За этот период времени мы начнем формировать реальную команду тех, кто будет работать. Я уверен, что здесь будут новые инновационные компании, но это огромная возможность для студентов, аспирантов МГУ, преподавателей, профессуры реализовать на базе этого кластера самые амбиционные мечты", - заключил мэр.

О строительстве

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что новая площадка предназначена для размещения компаний, которые осуществляют научно-технологическую и внедренческую деятельность. К участию в проекте приглашаются стартапы, располагающие продуктами, которые доказали свою жизнеспособность, средние технологические компании, вышедшие на стадию продаж инновационной продукции, и R&D подразделения крупных российских компаний и международных корпораций.

С 18 декабря прошлого года на IT-платформе Московского инновационного кластера i.Moscow открыта подача заявок на присвоение статуса резидента ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы".