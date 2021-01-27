В Москве открывается выставка венгерского фотографа Петера Корниша

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Выставка венгерского фотографа Петера Корниша "Течение времени" открывается в среду в Галерее классической фотографии в Москве. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе галереи.

"83-летний Петер Корниш - один из наиболее значительных авторов современной венгерской фотографии. На выставке "Течение времени" будут представлены знаковые для его творчества работы, которые отражают традиционную крестьянскую культуру последних 50 лет", - отметили в пресс-службе.

В экспозиции можно увидеть фотографии разных лет - от первых снимков на вечере традиционных танцев в Трансильвании в 1967 году до серии последних лет, которая посвящена трансильванским женщинам, ищущим работу в Будапеште. "Эти работы иллюстрируют необратимые процессы глобализации, которые повлияли как на жизнь отдельно взятой семьи, так и на культуру деревенских жителей в целом", - пояснили в галерее.

Работы размещены в хронологическом порядке. Это позволяет проследить, как со временем менялся традиционный уклад жизни крестьян. Экспозиция начинается с черно-белых снимков, а в финале появляются уже современные цветные фотографии. "Появление цвета как бы подсказывает, что привычная жизнь героев Корниша изменилась и уже никогда не будет прежней", - отметили в пресс-службе.

Выставка продлится по 28 февраля. Виртуальный тур по экспозиции "Течение времени" размещен на сайте галереи.