{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве в среду ожидаются облачная погода, гололедица и до 1 градуса тепла

Сила ветра составит 6-11 м/с

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, гололедица и до плюс 1 градуса ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на четверг она может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.

Теги
Россия
В Москве задержали третьего напавшего на правоохранителя на незаконной акции 23 января
По данным источника в правоохранительных органах, Валерий Евсин находится на допросе
Читать полностью