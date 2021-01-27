В Москве в среду ожидаются облачная погода, гололедица и до 1 градуса тепла

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, гололедица и до плюс 1 градуса ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на четверг она может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.