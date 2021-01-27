В Москве разработают сервисы компьютерного зрения для шести новых видов медисследований

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили расширение эксперимента по внедрению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, в 2021 году цифровые технологии помогут врачам в обработке данных по шести новым медицинским исследованиям. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в Москве создана Единая цифровая платформа здравоохранения, а также накоплен огромный массив медицинских данных. В московском эксперименте по внедрению ИИ в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 - проходит тестирование.

"Эти сервисы уже активно используются для анализа снимков по четырем нозологиям: выявление признаков рака молочной железы, поражений легких при коронавирусной пневмонии и онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и головного мозга. Теперь, в соответствии с постановлением мэра Москвы, которое сегодня было подписано, мы расширяем рамки эксперимента - сервисы компьютерного зрения будут разработаны для шести новых видов исследований. Они охватят такие области, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и неотложных состояний. Кроме того, алгоритмы должны научиться распознавать на снимках признаки рассеянного склероза, острого мозгового кровоизлияния и других патологий", - сказала Ракова.

По ее словам, сервисы, которые в рамках пилота показывают хорошие результаты, будут постепенно внедряться в повседневную работу медиков. Сейчас ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тыс. радиологических исследований в сутки, а всего с момента запуска алгоритмы помогли медикам обработать около 1,5 млн снимков.

"За неполный год с момента запуска проекта мы можем с уверенностью сказать, что новые технологии повышают качество и скорость диагностики. Время описания снимка удалось сократить на 30%, то есть в среднем тратится около семи минут на исследование. И, конечно, главное, что сервисы помогают врачам не пропустить серьезные патологии в большом потоке исследований и выявлять пациентов с высоким риском развития заболеваний", - добавила Ракова.