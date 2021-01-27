В 2021 году "Школу профессионального роста" в Москве смогут пройти 300 студентов-медиков

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Проект "Школа профессионального роста" для студентов-медиков в Москве в 2021 году сможет принять 300 участников - это больше, чем в сумме за предыдущие три потока. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в Москве реализуют проект "Школа профессионального роста" для студентов медицинских вузов на протяжении трех лет. Он позволяет студентам получить практические навыки, при этом команду городского здравоохранения пополняют молодые профессионалы. Программа показывает свою эффективность: 98% выпускников после стажировки были трудоустроены в городские медучреждения.

"В связи с этим мы решили нарастить обороты и значительно увеличить число участников программы. Постановление о расширении проекта уже подписал [мэр Москвы] Сергей Собянин. В этом году пройти стажировки смогут 300 студентов и ординаторов из трех медицинских высших учреждений - это больше, чем в сумме за предыдущие три потока проекта. С 2018 года выпускниками школы стали 244 человека по 19 специальностям", - сказала Ракова.

Цель программы "Школа профессионального роста" - обеспечить медицинские организации Москвы молодыми квалифицированными кадрами, прошедшими дополнительную подготовку в соответствии с профессиональными стандартами. Обучение включает в себя теоретико-практические занятия и стажировку на базе городских медицинских организаций. По завершению программы участники проходят аттестацию в виде устного экзамена.

Набор в школу осуществляется по наиболее востребованным врачебным специальностям. "Участковый терапевт" и "участковый педиатр" - для студентов шестого курса. Для ординаторов второго (последнего) года обучения - по специальностям "педиатрия", "терапия", "общая врачебная практика", "оториноларингология", "офтальмология", "неврология", "анестезиология-реаниматология", "кардиология", "онкология", "травматология и ортопедия", "аллергология и иммунология", "урология", "пульмонология", "инфекционные болезни".

"Участникам программы выплачивается ежемесячная стипендия в размере 25 тыс. рублей. По окончании обучения выпускники должны отработать не менее двух лет в одном из столичных медучреждений", - добавила Ракова.

О проекте

Программа "Школа профессионального роста" реализуется в Москве по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина с 2018 года. Четвертый поток проекта продлится с 1 февраля по 30 июля 2021 года. В нем примут участие студенты трех медицинских вузов - Сеченовского университета, медицинского университета имени Пирогова и медико-стоматологического университета им. Евдокимова.