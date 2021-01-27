Дептранс Москвы поддержал идею "Яндекса" дать возможность таксистам привиться бесплатно

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Яндекс" направил в правительство Москвы просьбу дать возможность бесплатно вакцинироваться водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Такое предложение поддержал столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщается в среду в официальном Telegram-канале департамента.

"Мы поддерживаем предложение "Яндекса". Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов. Ранее по решению мэра Москвы началась вакцинация сотрудников транспортного комплекса", - говорится в сообщении.

Московский транспорт признан приоритетной отраслью. Сейчас в транспортных депо для сотрудников работают шесть мобильных пунктов вакцинации.

"Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только "Яндекса". Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки. Об адресах локаций расскажем в следующих постах", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, представители всех этих профессий находятся на передовой. Они взаимодействуют с большим количеством людей. "Прививка поможет предотвратить распространение вируса и сделает безопаснее не только работу для профессионалов, но и поездки [для] пассажиров московского транспорта", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.

О вакцинации

Вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, также привиться можно в некоторых частных клиниках. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.