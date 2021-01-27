Здание старейшей аптеки на Пречистенке в Москве признали объектом культурного наследия

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Трехэтажное здание на Пречистенке, 6 в Москве, в котором более 200 лет работает аптека, включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Наибольшую ценность представляет уникальный эклектичный декор главного фасада здания Пречистенской аптеки. В нем присутствуют детали классической архитектуры. Так, наружная стена дома композиционно разделена на пять равных частей пилястрами. В центральной части фасада на уровне второго и третьего этажей можно увидеть большое арочное окно, - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что прямоугольные витринные окна на первом этаже с трех сторон обрамлены наличниками с замковым камнем посредине.

История здания на Пречистенке берет свое начало в 1790-х годах. Тогда оно было двухэтажным. В 1809 году московский купец Миляков уже сдавал второй этаж дома под аптеку. Известно, что с 1830-х годов она называлась Пречистенской. В 1860-1890-х здание принадлежало представителям известной в Москве фармацевтической династии Форбрихеров.

"Свой нынешний вид дом номер 6 на улице Пречистенке обрел в 1874 году. Тогда был надстроен третий этаж и изменена планировка помещений. Перестройка проводилась по проекту архитектора Николая Михнева", - говорится в сообщении.